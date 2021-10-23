Пенсионный возраст могут снизить для части россиян

В ходе исследования сотрудники «Востокгосплана» установили средний срок жизни жителей дальневосточного региона. Оказалось, что для многих местных мужчин существует высокий риск не дожить до выхода на пенсию. По данным исследования, предполагаемый срок жизни человека на Дальнем Востоке равняется 69,2 года, при том, что в среднем по России этот показатель находится на уровне 71 год. По статистике, дольше всего мужчины живут в Якутии и Бурятии – до 65 лет. Короче всего жизнь у представителей сильного пола на Чукотке и Амурской области: тут она равна 62 годам. В Приморье мужчины живут в среднем до 64 лет.