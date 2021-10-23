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Пенсионный возраст могут снизить для части россиян

Елена Прошина
42 минуты назад

В Минвостокразвития предложили разрешить жителям дальневосточного региона России раньше выходить на пенсию из-за меньшей продолжительности жизни. Об этом говорится в исследовании ФАНУ «Востокгосплан», заключение которого опубликовано на сайте ведомства.

Пенсионный возраст могут снизить для части россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пенсионная реформа не учитывает территориальные диспропорции по продолжительности жизни населения в Дальневосточном федеральном округе. Актуальным вопросом для Дальнего Востока является рассмотрение возможности создания преференций в реализуемой пенсионной реформе по выходу на пенсию», – говорится в документе.

В ходе исследования сотрудники «Востокгосплана» установили средний срок жизни жителей дальневосточного региона. Оказалось, что для многих местных мужчин существует высокий риск не дожить до выхода на пенсию. По данным исследования, предполагаемый срок жизни человека на Дальнем Востоке равняется 69,2 года, при том, что в среднем по России этот показатель находится на уровне 71 год. По статистике, дольше всего мужчины живут в Якутии и Бурятии – до 65 лет. Короче всего жизнь у представителей сильного пола на Чукотке и Амурской области: тут она равна 62 годам. В Приморье мужчины живут в среднем до 64 лет.

Напомним, что в ноябре 2019 года ряд депутатов предложили правительству скорректировать срок выхода на пенсию жителей северных и дальневосточных территорий России. Однако эта инициатива не получила тогда поддержки у представителей исполнительной власти.

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