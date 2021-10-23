Набиуллина объяснила, почему в России все дорожает

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила существенный пересмотр прогноза по инфляции в России в 2021 году, передает «Интерфакс».
По ее словам, такое положение дел вызвано ситуацией с урожаем и проблемами в мировых логистических цепочках.
«Изменение прогноза на этот год во многом как раз мотивировалось тем, что разовые факторы оказали большее влияние», — сказала глава ЦБ.
Так, урожай оказался хуже ожиданий, эпизоотическая ситуация больше повлияет на ситуацию в животноводстве, а логистические проблемы длятся дольше. То есть разовые факторы оказали большее влияние, сказала Набиуллина. Из-за этого не произошло снижения продовольственной инфляции, как ожидали в ЦБ.
Как инфляция будет себя вести дальше, зависит от обстановки в сельском хозяйстве, добавила глава Центробанка.
ЦБ ранее повысил прогноз по инфляции на 2021 год с 5,7-6,2% до 7,4-7,9%.