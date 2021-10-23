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«Газпром» предъявил ультиматум Молдавии по газу

Ювелина Бернст
1 час назад

«Газпром» » остановит поставки газа в Молдову с 1 декабря, если не будет полностью погашен долг, который достиг $709 млн. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании Сергея Куприянова.

«Газпром» предъявил ультиматум Молдавии по газу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что сложилась сложная ситуация с поставками газа в Молдову, и произошло это по вине властей республики. Так, за уже поставленный газ у республики скопился долг в размере $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет $709 млн.

Однако накопившуюся сумму молдавская сторона не хочет признать задолженностью, возмутился Куприянов. Он добавил, что представителям Молдовы также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно

В сложившейся ситуации «Газпром» готов продлить контракт на поставки газа Молдове на ноябрь при погашении долга за сентябрь и октябрь.

Куприянов объяснил, что компания не может работать в убыток, не может допустить потерь налогов в бюджет РФ.

22 октября в Молдавии был введен на месяц режим ЧП из-за энергетического кризиса. На это время правительство введет ускоренный режим закупки природного газа, и будет отступать от нормативных положений, чтобы оперативно обеспечить страну топливом. Из-за ЧП в Кишиневе погасили Вечный огонь.

Молдавия и Россия не могут договориться о цене на газ. Поэтому Кишинев параллельно ведет переговоры об импорте газа с Румынией, Украиной и другими странами.

Экономика,Газпром,
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