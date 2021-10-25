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Зеленскому рассказали о перспективе бить челом перед Путиным

Лера Букина
1 час назад

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден унижаться и поехать на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в связи с дефицитом газа в стране, заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала «НАШ». Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленскому рассказали о перспективе бить челом перед Путиным
Фото: ТАССТАСС

Он считает, что Зеленский осознавал грядущие сложности с запасами топлива, поэтому начал готовить сценарий прямых поставок из России еще летом.

«Зеленский готовит общественное мнение к тому, что встреча с Путиным состоится, потому что мы понимаем, что впереди зима», — подчеркнул Корнейчук.

Эксперт также не сомневается в том, что Россия в ближайшем будущем запустит «Северный поток-2» и сократит транзит газа через Украину.

«В этот момент, когда у нас физически не будет хватать газа, потому что мы его берем из транзитной трубы, встанет вопрос: надо ехать, бить челом и договариваться», — полагает он.

При этом Корнейчук убежден, что встреча состоится только тогда, когда этого захочет президент РФ Владимир Путин.

С ноября 2015 года украинская сторона не приобретает газ у российской напрямую. Она закачивает в хранилища топливо, полученное по так называемому виртуальному реверсу. Контракт на транзит российского газа через Украину действует до конца 2024 года.

Ранее в октябре Зеленский заявил о заинтересованности Киева в сохранении прокачки топлива по своей территории, чтобы не понести существенные финансовые потери. Речь идет о 2 млрд долларов в год.

Экономика,Дмитрий Корнейчук,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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