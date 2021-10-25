По МРОТу на каждого: бизнесмены получат выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о подготовке проекта по выплатам грантов в один минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на каждого занятого малым бизнесом, в также социальным НКО, пострадавшим из-за пандемии. Об этом пишет ТАСС.

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По словам главы правительства, единовременные гранты поддержат около 3 млн человек.

«Общий объем такой поддержки составит порядка 38,5 млрд рублей. Рассчитываем, что такая мера позволит частично покрыть пострадавшим предприятиям выпадающую часть выручки. (…) [Грант] смогут получить малые и средние предприятия и социально ориентированные НКО из числа наиболее пострадавших отраслей в этот период. Сумма будет рассчитываться исходя из одного МРОТ на каждого занятого», - уточнил Мишустин.

Также в ходе оперативного совещания с вице-премьерами Михаил Мишустин заявил о запуске с декабря 2021 года эксперимента по формированию единой системы, которая позволит малому, среднему бизнесу и самозанятым получить доступ ко всем государственным мерам поддержки.

«Фактически появится единое окно для бизнеса, где небольшие предприятия, самозанятые граждане и все, кто пока только планирует начать свое дело, смогут получить доступ к полному пакету государственных мер поддержки и наиболее востребованным коммерческим сервисам - от помощи на старте до юридического сопровождения и профильного образования», - пояснил он.

При этом премьер-министр отметил, что для борьбы с контрафактом в России может быть создана база данных о недобросовестных импортерах и поставщиках.

Ранее президент России Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Глава государства отметил, что режим нерабочих дней при необходимости может быть продлен.