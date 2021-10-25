Новак предсказал восстановление спроса на нефть в 2022 году

"В течение 2022 года, по моей оценке. К концу года", - сказал он в Эр-Рияде. Новак также добавил, что на встрече министров ОПЕК+ 4 ноября будет обсуждаться "текущая ситуация на то рынке нефти". "Но пока исходим из того, что график [восстановления добычи нефти], который подписан, должен соблюдаться", - отметил он, отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться вопрос о более ускоренном восстановлении добычи нефти.