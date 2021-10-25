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Новак считает, что спрос на нефть восстановится в 2022 году

ТАССиещё 1
1 час назад

Страны соглашения ОПЕК+ на министерской встрече 4 ноября обсудят текущий план восстановления добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки, сказал Reuters вице-премьер РФ Александр Новак.

Новак предсказал восстановление спроса на нефть в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В течение 2022 года, по моей оценке. К концу года", - сказал он в Эр-Рияде. Новак также добавил, что на встрече министров ОПЕК+ 4 ноября будет обсуждаться "текущая ситуация на то рынке нефти". "Но пока исходим из того, что график [восстановления добычи нефти], который подписан, должен соблюдаться", - отметил он, отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться вопрос о более ускоренном восстановлении добычи нефти.

Новак затруднился спрогнозировать, могут ли цены на нефть достичь рекордных уровней на фоне ситуации на газовом рынке. \

"Это будет зависеть от спроса, с ним есть некоторая неопределенность, он может снизиться немного. К тому же мы видим, что возникают новые волны распространения коронавируса", - заключил он.

Экономика,Александр Новак,Reuters,
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