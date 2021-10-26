Экономист назвал идею введения лимита по кредитам абсурдной

«Сказать, что введение подобных мер направлено на прозрачность и стабильность ситуации — нет, нельзя. Наоборот, это усугубляет ситуацию, и часть людей, которые все-таки хотят решать свои проблемы в правовом поле, но работают напрямую с контрагентом в лице банка, мы таким образом просто его поворачиваем к тем, кто будет всячески искать пути нарушения закона. Начнет практически процветать частное ростовщичество».