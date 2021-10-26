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Экономист назвал идею введения лимита по кредитам абсурдной

Елена Прошина
47 минут назад

Экономист назвал идею введения лимита по кредитам абсурдной

Экономист назвал идею введения лимита по кредитам абсурдной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Юрист и экономист Юрий Капштык в интервью «Пятому каналу» заявил, что законопроект о предоставлении Центральному банку России возможности накладывать запрет на кредитование абсурден и чреват расцветом нелегальных займов.

«При всеобщей тенденции сокращения количества банков, при том количестве отзывов лицензий и введении ограничений подключения систем отслеживания платежей, при той дестабилизации ситуации, которая вызвана законом о противодействии легализации спонсирования терроризма и прочего меры по введению ограничений банкам — это уже дополнительное минное поле», — приводятся в материале слова Капштыка.

Он отметил, что законопроект может подтолкнуть граждан к обращению в микрофинансовые организаций, которым не интересны скромные проценты, либо к прямому ростовщичеству.

«Сказать, что введение подобных мер направлено на прозрачность и стабильность ситуации — нет, нельзя. Наоборот, это усугубляет ситуацию, и часть людей, которые все-таки хотят решать свои проблемы в правовом поле, но работают напрямую с контрагентом в лице банка, мы таким образом просто его поворачиваем к тем, кто будет всячески искать пути нарушения закона. Начнет практически процветать частное ростовщичество».

Экономика,Центральный банк России,
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