Молдавия заключила контракт на покупку одного миллиона кубометров газа с польской компанией PGNiG. Об этом сообщается на сайте правительства республики. Договоренность о пробной закупке подписала с молдавской стороны госкомпания Energocom.

Топливо будет доставляться через пункт пропуска на молдавско-украинской границе. Молдавия впервые закупила топливо у альтернативного источника, решение было принято, чтобы оценить возможность закупки у других поставщиков. В Кабмине заверили, что это не отразится на тарифах для потребителей.

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Компания PGNiG поставит заявленный миллион кубов газа уже во вторник. Там уточнили, что это тендер на разовую поставку, который был организован в срочном порядке в связи с сокращением импорта из России.

"PGNiG Supply & Trading в сотрудничестве с американо-украинской группой ERU выиграла тендер на поставку природного газа в Молдавию. Это будет первая поставка газа в эту страну из нероссийского источника", - сообщила PGNiG.

Парламент Молдавии 22 октября ввел в стране режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса. В случае необходимости украинская компания «Нафтогаз» пообещала поставить в Молдавию до 700 миллионов кубометров газа. Также 16 миллионов кубометров Украина поставит республике бесплатно на условии возврата.

Премьер Молдавии о новом контракте

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что цена на топливо из Польши является коммерческой тайной. Ее слова приводит «Спутник Молдова». Она добавила, что республика впервые закупила небольшую партию газа из альтернативного источника.

"Это первый опыт закупки некоторого объема природного газа на международном рынке. Цена — рыночная, составляет около 1000 долларов за 1000 кубометров, но это коммерческая тайна и более точно я цифру назвать не могу", - сказала Гаврилица.

Гаврилица также сообщила, что в октябре страна получила небольшую партию газа по газопроводу Яссы-Кишинев, он уже функционирует, в первую очередь для поддержания давления в распределительных сетях. Однако его мощности не хватит на обеспечение нужд всего государства.

Переговоры с Россией

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что власти Молдавии хотят произвести независимый аудит, чтобы узнать точную сумму долга перед «Газпромом». Премьер-министр сообщила, что Кишинев и Москва намереваются провести совместную проверку.

"Мы готовы выплатить определенную часть долга в течение конкретного периода времени. Но мы не знаем, как сформировался этот долг. Мы хотим провести аудит, возможно, и совместный с «Газпромом», чтобы узнать точную сумму долга и разобраться, как его платить", - заявила премьер-министр Молдавии.

Гаврилица добавила, что в условиях мирового энергетического кризиса сложно обсуждать реструктуризацию долга за газ, однако власти страны готовы искать общее решение, чтобы подписать контракт минимум на год. Она заключила, что Молдавия готова платить за газ в рамках поставок и поэтапно компенсировать задолженность.

25 октября вице-премьер, министр инфраструктуры республики Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство продолжит переговоры с российской компанией «Газпром» о поставках газа 27 октября в Санкт-Петербурге. Он отметил, что данное решение было принято в интересах граждан страны.

Ранее, 23 октября, сообщалось, что российско-молдавские переговоры по газу у вице-премьера Дмитрия Козака завершились безрезультатно, новый контракт по топливу не был заключен.

Москва предложила Кишиневу справедливую рыночную цену и приготовилась предоставить скидку в размере 25 процентов. Однако единственным условием ее получения является выплата накопившейся задолженности в размере около 700 миллионов долларов, без учета Приднестровья.

Газопровод из Румынии в Молдавию сможет покрыть почти все нужды Кишинева. Об этом заявила директор одного из управлений румынской национальной газотранспортной системы Transgaz Елизабета Гидиу во время видеоконференции, которая транслировалась румынским телеканалом Profit News TV.

«Газопровод Унгены-Кишинев (Румыния — Молдавия) был введен в эксплуатацию с 1 октября. Он может пропускать до 6,5 миллиона кубических метров газа в день — количество, которое может покрыть потребности Молдавии без Приднестровского региона. Мы ждем, когда поставщики укажут объемы газа, которые мы можем транспортировать в Молдавию», — отметила Гидиу.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица опровергла сообщения СМИ о рамочном соглашении между "Нафтогазом Украины" и молдавской государственной компанией Energocom о поставках до 700 млн куб. м газа в случае необходимости.

"Это неправда. Появилось сообщение, которое необходимо рассматривать как ложное", - заявила она в понедельник в интервью телеканалу PRO TV.

По словам главы правительства, Украина поставила Молдавии около 15 млн кубометров газа, чтобы сбалансировать падение давления в газотранспортной сети республики. Эти объемы Кишинев должен вернуть в будущем. Гаврилица напомнила, что Молдавия продолжает переговоры о подписании долгосрочного контракта с российским "Газпромом".

Как сообщило в понедельник украинское интернет-издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в правительстве страны, соглашение предусматривает продажу в случае необходимости импортного ресурса (приобретенного "Нафтогазом" в Европе). Как утверждало издание, сделку должен утвердить кабинет министров Украины, который сейчас выполняет функции наблюдательного совета "Нафтогаза".

Ранее стало известно о том, что молдавские власти обратились к украинским с просьбой поставить республике около 15 млн куб. м газа. Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус назвал это формой "аварийной помощи". Он также заявил, что это критически важно для Кишинева во время переговоров с Москвой о заключении нового контракта на поставку газа.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что Молдавия блефует и закупать газ у Украины или у Румынии вряд ли будет. Этот блеф необходим для усиления переговорной позиции Кишинева с российским «Газпромом».

«Украина и Румыния сами энергодефицитные страны, им непросто будет найти и поставить газ Молдавии», – говорит эксперт.

Предыдущий долгосрочный контракт Газпрома и Молдавии истек 30 сентября. Однако стороны не смогли договориться о новом долгосрочном соглашении. Поэтому был заключен новый временный договор сроком на один месяц – октябрь. Но и его не хватает. Переговоры зашли в тупик. Газпром готов дать еще время и продолжить поставки в ноябре, однако с декабря поставки российского газа в Молдавию могут прекратиться. Очередная встреча сторон состоится на этой неделе.

Главный камень преткновения – это ценовая формула в контракте и оплата молдавского долга на 709 млн долларов вместе с пеней за просрочку. Кишинев выбивает большую скидку на газ и не хочет платить по долгам.

Долгие годы для Кишинева действовала уникальная ценовая формула: летом стоимость газа привязывалась к споту, где цены, как правило, снижались, а зимой, когда на споте газ дорожал, для молдаван цена топлива рассчитывалась по стоимости нефти. Кишинев уверяет, что покупал газ у Газпрома в среднем по 200 долларов за тысячу кубометров в рамках контракта.

Молдавия получила такую уникальную цену, потому что предыдущее руководство страны было лояльно к России, говорит Юшков. Однако теперь страной руководят проевропейские политики, поэтому Газпром настаивает на европейской формуле цены на газ – с привязкой к споту вне зависимости от времени года. При этом Газпром готов прописать в формуле скидку в 15% от стоимости газа на споте в Европе, говорит Юшков.

Молдавия смогла оценить все прелести покупки газа по биржевым расценкам в этом октябре, когда контракт уже не действует. Газпром, судя по всему, сейчас поставляет топливо в Молдавию по спотовым ценам. В Кишиневе говорят, что теперь газ приходится покупать по 790 долларов за тысячу кубометров.

Проблема в том, что даже если Молдавия и найдет на Украине, в Румынии или Польше дефицитный газ, то стоить он вряд ли будет дешевле, чем на спотовом рынке.

«Рассчитывать на дешевый газ из Румынии, с Украины или из Польши не приходится, это просто невозможно. Поэтому я думаю, что это сделано молдавскими властями лишь для усиления переговорных позиций с Газпромом», – говорит Игорь Юшков.

Румыния добывает собственный газ, но его не хватает. Поэтому страна импортирует российский газ. Причем Румыния наращивает импорт, в том числе из-за падения собственной добычи. Так, за весь 2020 год она импортировала меньше 1 млрд кубометров газа. Но уже к началу мая 2021 года Румыния купила у Газпрома 1,1 млрд кубов, то есть больше, чем за весь прошлый год. Причем если раньше румынские компании получали российский газ по Трансбалканскому газопроводу через Украину, то с 1 апреля все поставки идут только по «Турецкому потоку» через Болгарию. И именно поставки по «Турецкому потоку» в Румынию существенно выросли. Если румынские компании продолжат закупать российский газ такими темпами, то в этом году они импортируют рекордные 3 млрд кубометров газа из России. Но, так как у Румынии нет долгосрочного контракта с Газпромом, газ ей обходится дороже, чем другим европейским странам.

Эксперт сомневается, что румынские компании решат продавать дефицитный природный газ Молдавии со скидкой к высоким ценам на споте. Во-первых, они сами покупают российский газ без контракта, значит, с ориентиром на высокие нынче спотовые цены. Во-вторых, к этой цене придется прибавить маржу поставщика, а также расходы на транспортировку. Поэтому стоимость газа из Румынии для Молдавии может оказаться неподъемной.

Стоимость газа с Украины для Кишинева точно будет выше, чем если покупать его напрямую у Газпрома, считает Юшков. Потому что импортируемый Украиной реверсный газ из Европы является перепроданным европейцами российским газом. То есть в его цене уже заложена маржа европейских трейдеров и стоимость доставки, плюс прибавится маржа украинского «Нафтогаза» и логистические расходы.

Польша единственная имеет долгосрочный контракт с Газпромом, у которого закупает до 10 млрд кубометров газа в год. А стоимость газпромовского газа в контрактах сейчас существенно ниже, чем на спотовом рынке. Другой вопрос – будет ли Варшава перепродавать дефицитное топливо Молдавии по низкой цене? Это выглядит опять же сомнительно. Польша перепродает российский газ Украине, исходя из цен на споте. Скорее всего, такие же условия будут и для Молдавии.

Кто бы ни поставлял Кишиневу газ, стоить он будет дорого. Преимущество Газпрома в том, что у него этот газ точно есть. Второе – при подписании долгосрочного контракта Кишинев получит минус 15% к цене газа на споте.

Как рассказывает Юшков, Молдавия сейчас отбирает меньше газа, чем потребляет, не потому, что Газпром не прокачивает газ, а потому, что сам Кишинев его не покупает. У него банально нет денег, поэтому пришлось ввести в стране чрезвычайное положение – это открывает доступ к резервным бюджетным деньгам.

Если у Молдавии нет денег для закупки газа по спотовым ценам у Газпрома, то откуда они найдутся для закупки топлива у любого другого поставщика? Не случайно во всех историях с поиском альтернативных поставщиков никто ни словом не обмолвился о том, по какой цене Украина, Румыния или Польша готовы поставлять топливо молдаванам.

Поэтому Игорь Юшков считает, что Кишинев в итоге подпишет новый контракт с Газпромом, единственное, это может быть не классический долгосрочный контракт на 15 лет, а условно годичное соглашение.

По его мнению, пойти на большие уступки на переговорах Газпром может, если Молдавия согласится на изменение точки приемки газа.

«Чтобы российский газ шел не с северо-востока, то есть с территории Украины, а шел с юга по «Турецкому потоку» в Турцию, Болгарию, Румынию и дальше в Молдавию. Это последняя южная страна, которая получает газ транзитом через Украину. Болгария, Сербия, Венгрия, Румыния, Северная Македония, то есть практически все балканские страны, запитываются через «Турецкий поток», а не через Украину», – говорит эксперт ФНЭБ.

Это, вероятно, и является причиной того, что Украина пытается создать видимость поддержки Молдавии – чтобы Кишинев отказался от транзита газа через украинскую территорию как минимум с 2024 года (когда закончится транзитный контракт с Газпромом).

Сложность для Газпрома еще и в том, чтобы при переходе Молдавии на «Турецкий поток» получить от Кишинева гарантии снабжения газом Приднестровья.