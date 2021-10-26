Молдавия объявила новый тендер на закупку газа

Молдавское госпредприятие Energocom объявило новый тендер на закупку 1 млн куб. м природного газа через пункты пропуска «Алексеевка» (Украина) и «Тодирешть» (Румыния).
Как пишет ТАСС, об этом сообщила пресс-служба компании.
«Накануне аналогичный конкурс на поставку 1 млн куб. м газа выиграла польская нефтегазовая компания PGNiG», — уточнили в компании.
В Кремле ранее выразили надежду, что переговоры «Газпрома» и молдавских властей о поставках природного газа продолжатся.
Официальный представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов заявил о возможности прекращения поставок газа Молдавии с 1 декабря.