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Молдавия объявила новый тендер на закупку газа

RT на русском
42 минуты назад

Молдавское госпредприятие Energocom объявило новый тендер на закупку 1 млн куб. м природного газа через пункты пропуска «Алексеевка» (Украина) и «Тодирешть» (Румыния).

Молдавия объявила новый тендер на закупку газа
Фото: ReutersReuters

Как пишет ТАСС, об этом сообщила пресс-служба компании.

«Накануне аналогичный конкурс на поставку 1 млн куб. м газа выиграла польская нефтегазовая компания PGNiG», — уточнили в компании.

В Кремле ранее выразили надежду, что переговоры «Газпрома» и молдавских властей о поставках природного газа продолжатся.

Официальный представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов заявил о возможности прекращения поставок газа Молдавии с 1 декабря.

Экономика,Сергей Куприянов,Газпром,ИТАР-ТАСС,
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