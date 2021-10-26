Назло России: почему Молдавия купила газ у Польши

Когда на протяжении многих лет ты вообще не беспокоишься о поставках газа, зная, что все объёмы будут поставлены в срок, адаптироваться в новых условиях становится крайне сложно. Молдавия, к сожалению, как и страны Европы, не подготовилась к отопительному сезону заранее: Кишинев мог начать переговоры с «Газпромом» задолго до окончания имеющегося контракта, что облегчило бы молдаванам сейчас жизнь, — пояснил Власов.

Он считает, что сотрудничество между Россией и Молдавией по газовому вопросу не будет возможным до тех пор, пока Кишинёв не выплатит долг за газ, который составляет $709 млн с учётом просрочки платежей. Он напомнил, что «Газпром» согласен продлить газовый контракт на ноябрь, если Молдавия выплатит долг хотя бы за сентябрь и октябрь текущего года, однако власти республики не согласны даже на такие условия. По словам эксперта, Кишинёву выгодно как можно скорее договориться с «Газпромом», чтобы получать газ по наиболее выгодной цене.