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Названа причина покупки Молдавией газа у Украины и Польши

News.ru
20 минут назад

Молдавия закупила газ у Польши и Украины по ценам намного выше, чем предложил «Газпром», назло России. Об этом сообщил кандидат технических наук Александр Власов в беседе с «Экономикой Сегодня».

Назло России: почему Молдавия купила газ у Польши
Фото: ReutersReuters

Когда на протяжении многих лет ты вообще не беспокоишься о поставках газа, зная, что все объёмы будут поставлены в срок, адаптироваться в новых условиях становится крайне сложно. Молдавия, к сожалению, как и страны Европы, не подготовилась к отопительному сезону заранее: Кишинев мог начать переговоры с «Газпромом» задолго до окончания имеющегося контракта, что облегчило бы молдаванам сейчас жизнь, — пояснил Власов.

Он считает, что сотрудничество между Россией и Молдавией по газовому вопросу не будет возможным до тех пор, пока Кишинёв не выплатит долг за газ, который составляет $709 млн с учётом просрочки платежей. Он напомнил, что «Газпром» согласен продлить газовый контракт на ноябрь, если Молдавия выплатит долг хотя бы за сентябрь и октябрь текущего года, однако власти республики не согласны даже на такие условия. По словам эксперта, Кишинёву выгодно как можно скорее договориться с «Газпромом», чтобы получать газ по наиболее выгодной цене.

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По сути, все просто: Молдавия начинает выплачивать долг РФ, соглашается на условия «Газпрома» и цену для нового контракта, договор подписывается и сразу же начинаются поставки. Единовременные контракты с другими странами обойдутся Молдавии намного дороже, — резюмировал Власов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция российской стороны по вопросам поставки газа благоприятна и для Кишинёва. Он отметил, что что сейчас идёт работа по согласованию условий контракта, в которой многое зависит от молдавской стороны.
Экономика,Дмитрий Песков,Газпром,
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