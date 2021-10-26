Резкий скачок зарплат в РФ связали с оттоком мигрантов

Экономист, профессор Финансового университета Александр Сафонов считает, что зарплаты в некоторых отраслях российской экономики растут благодаря массовому отъезду мигрантов и закрытым границам. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Ранее «СберИндекс» и сервис «Работа.ру» представили исследование, согласно которому медианные зарплаты в России в третьем квартале 2021-го выросли на 9,2 процента к такому же периоду прошлого года.

Медианная зарплата — это величина, делящая всех работающих на две части: у половины из них зарплата выше этого показателя, у половины - ниже. По оценке Росстата, в 2020 году медианная среднемесячная зарплата в РФ составляла 32 422 рубля.

По подсчетам экспертов, заметнее всего медианные зарплаты выросли в сфере информационных технологий и связи (на 13,5 процента), в финансах и страховании (13,1 процента), в торговле (12,9 процента), гостиничном бизнесе и общепите (12,8 процента), а также в строительстве (12,5 процента).

Сафонов объяснил рост зарплат в банках увеличением их прибыли в пандемию.

«И не в последнюю очередь благодаря государственной программе льготной ипотеки и другим популярным финансовым продуктам. Растут объемы кредитования населения», - подчеркнул он.

Рост зарплат в строительстве, по его мнению, связан с оттоком из страны трудовых мигрантов - это спровоцировало дефицит рабочих и вынудило компании предлагать более привлекательные оклады.

Экономист считает, что гостиницы и общепит выбились в лидеры рейтинга зарплат благодаря закрытым границам - эти сферы поддержал внутренний туризм.