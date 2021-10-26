В России предложили ограничить расходы на нефть и газ

Минфин России выступил за ограничение расходов из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на новые нефтяные и газовые проекты, противоречащие принципам устойчивого развития. О таком предложении ведомства со ссылкой на интервью замминистра финансов Тимура Максимова сообщает Bloomberg.

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По словам чиновника, проблема с такими расходами в том, что на фоне глобального перехода к низкоуглеродной экономике отдельные нефтегазовые проекты, возможно, не удастся успешно завершить.

Минфин хочет, чтобы инициативы для доступа к ФНБ проверяли на соответствие критериям устойчивого развития. Максимов заметил, что в правительстве изучают такое предложение.

Как отмечается в материале агентства, позиция министерства может не понравиться президенту страны Владимиру Путину, который считает энергетическую отрасль ключевой для геополитического положения России. А кроме того, даже если власти с ним согласятся, на уже одобренные сделки ограничения распространяться не будут.

Пока в планах расходов из фонда значится 2,5 триллиона рублей. Они должны пойти на предприятия и инфраструктуру, в том числе на мегапроект «Газпрома» в Ленинградской области.