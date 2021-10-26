Власти Молдавии обвинили в имитации переговоров с «Газпромом»

Переговоры с «Газпромом» — лишь имитация и выгодная властям Молдовы политизация проблемы, считает депутат парламента от оппозиционного парламентского блока страны «Коммунисты и социалисты» Олег Рейдман. Его слова приводят «РИА Новости» со ссылкой на эфир телеканала NTV Moldova.

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«Проблему газового кризиса в Молдавии политизирует сама власть, исключая из перечня поставщиков самого надежного и объемного, который всегда выполнял свои обязательства. Власти имитировали переговоры c "Газпромом", они съездили в Москву и поклонились, чтобы народ дома не ругал», — приводятся в материале слова Рейдмана.

Он отметил, что постановление о введении режима ЧП безосновательно и не решает никаких причин кризиса. Более того, по словам Рейдмана, правительство не стало брать на себя ответственность за выделение средств из бюджета для закупки дополнительных объемов газа и «переложило ответственность на парламент».