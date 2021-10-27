Молдавия купила газ у голландской компании

Голландская компания Vitol выиграла тендеры на поставку природного газа в Молдавию. Об этом сообщается в Facebook молдавского Агентства публичной собственности.
«Голландская компания Vitol, входящая в тройку мировых перевозчиков нефтепродуктов, победила в тендере, запущенном Energocom. А это значит, что согласно контракту, завтра в Республику Молдова будет доставлен 1 млн кубометров природного газа», — говорится в сообщении Агентства публичной собственности.
Также «Газпром» предложил Молдавии скорректировать соглашение о свободной торговле с Евросоюзом и отложить реформы энергетического рынка в обмен на более дешевый газ, сообщается в telegram-канале Bloomberg. Встреча молдавских чиновников и главы «Газпрома» Алексея Миллера пройдет в среду в Санкт-Петербурге.
Ранее URA.RU писал, что Республика Молдова нашла альтернативу российскому газу, закупил миллион кубометров газа у Польши. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на решение Молдавии закупить газ не у России. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что несмотря на то, что Молдавия имеет долг в 700 миллионов долларов перед «Газпромом», стране предлагаются выгодные условия, пишет «Национальная служба новостей».