Молдавия купила газ у голландской компании

Голландская компания Vitol выиграла тендеры на поставку природного газа в Молдавию. Об этом сообщается в Facebook молдавского Агентства публичной собственности.

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«Голландская компания Vitol, входящая в тройку мировых перевозчиков нефтепродуктов, победила в тендере, запущенном Energocom. А это значит, что согласно контракту, завтра в Республику Молдова будет доставлен 1 млн кубометров природного газа», — говорится в сообщении Агентства публичной собственности.

Также «Газпром» предложил Молдавии скорректировать соглашение о свободной торговле с Евросоюзом и отложить реформы энергетического рынка в обмен на более дешевый газ, сообщается в telegram-канале Bloomberg. Встреча молдавских чиновников и главы «Газпрома» Алексея Миллера пройдет в среду в Санкт-Петербурге.