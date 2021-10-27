На Украине заявили об игнорировании Россией запроса на транзит газа

Украина предложила России продлить контракт по транзиту газа до окончания действующего, сообщает «Ура.ру».
Как заявил генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон, Москва на предложение не отвечает.
«Что касается дальнейших шагов, то мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт — не дожидаясь 2024 года. Возможность есть», — сказал он.
Украинские власти готовы как можно скорее подписать соглашение на 10-15 лет по транзиту «не менее 45 млрд кубометров в год», отметил гендиректор.
Как сообщил ранее украинский президент Владимир Зеленский, Украина может предоставить «Газпрому» транзит газа в Европу за полцены. По словам главы государства, скидка на 50% распространиться на объемы сверх предусмотренного контрактом объема в 40 миллиардов кубометров в день.
Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил дополнительные мощности по транзиту российского газа в Европу, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, совет поручил правительству совместно с компаниями «Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины» определить специальные условия для транспортировки дополнительного объема топлива в страны Евросоюза.