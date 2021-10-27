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На Украине заявили об игнорировании Россией запроса на транзит газа

Елена Прошина
1 час назад

Украина предложила России продлить контракт по транзиту газа до окончания действующего, сообщает «Ура.ру».

На Украине заявили об игнорировании Россией запроса на транзит газа
Фото: ТАССТАСС

Как заявил генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон, Москва на предложение не отвечает.

«Что касается дальнейших шагов, то мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт — не дожидаясь 2024 года. Возможность есть», — сказал он.

Украинские власти готовы как можно скорее подписать соглашение на 10-15 лет по транзиту «не менее 45 млрд кубометров в год», отметил гендиректор.

Как сообщил ранее украинский президент Владимир Зеленский, Украина может предоставить «Газпрому» транзит газа в Европу за полцены. По словам главы государства, скидка на 50% распространиться на объемы сверх предусмотренного контрактом объема в 40 миллиардов кубометров в день.

Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил дополнительные мощности по транзиту российского газа в Европу, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, совет поручил правительству совместно с компаниями «Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины» определить специальные условия для транспортировки дополнительного объема топлива в страны Евросоюза.

Экономика,Сергей Макогон,Алексей Данилов,Владимир Зеленский,Нафтогаз,Газпром,ЕС,
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