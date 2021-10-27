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Более 1,8 тыс. предпринимателей Москвы получили поддержку за соблюдение антиковидных мер

ТАСС
1 час назад

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Свыше 1,8 тыс. столичных предпринимателей получили компенсацию затрат на профилактику распространения коронавирусной инфекции и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Сбера, который является оператором этой программы.

С 1 сентября 2021 года столичные предприятия и заведения, работающие с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических требований и ограничительных мер, могут получить финансовую поддержку от правительства Москвы. Город выделил на эти цели 1 млрд рублей. На финансовую помощь могут претендовать предприниматели, работающие в сфере общепита, образования, культуры, спорта и развлечений, а также те, кто занимается ремонтом предметов личного потребления, оказывает санаторно-курортные услуги.

"Мы видим, что данная мера поддержки оказалась очень востребованной среди московского бизнеса. Сейчас одобрены более 1,8 тыс. заявок на компенсацию социально ответственному бизнесу затрат на покупку средств индивидуальной защиты для сотрудников. Для того, чтобы помощью города смогли воспользоваться как можно больше предпринимателей, работающих напрямую с клиентами, принято решение продлить прием заявок до 7 ноября", - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, слова которого привела пресс-служба.

Вице-президент Сбербанка - председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников отметил, что на сегодняшний день "представителям малого и среднего бизнеса столицы уже одобрено более 157 млн рублей". По его словам, речь идет о разовой выплате 15 тыс. рублей, а также о дополнительной компенсации в размере 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника.

Подробную информацию об этой и других мерах поддержки столичного бизнеса правительством Москвы можно найти на сайте.

Экономика,Алексей Фурсин,Сбербанк России,Правительство Москвы,ИТАР-ТАСС,
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