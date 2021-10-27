Путин поручил «Газпрому» помочь Европе

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала поручил «Газпрому» после окончания закачки газа в отечественные подземные хранилища увеличить поставки в Европу.
«Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе — в Австрии и в Германии», — приводит слова Путина «РЕН ТВ».
По словам президента, данное решение даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства компании, снабдить партнеров на континенте газом в осенне-зимний период и создать более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке ЕС в целом.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заверил Путина, что поручение будет выполнено.
Ранее Financial Times сообщал о дефиците газа в хранилищах российской транснациональной энергетической компании в Европе. При этом издание ссылалось на результаты анализа данных газовой индустрии ЕС. Financial Times утверждал, что «Газпром» специально опустошил свои хранилища в Западной Европе.