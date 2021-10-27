Путин поручил «Газпрому» помочь Европе

«Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе — в Австрии и в Германии», — приводит слова Путина «РЕН ТВ».