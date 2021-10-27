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Украина предложила способ для борьбы с энергокризисом в Европе

Елена Прошина
1 час назад

Евросоюз может использовать подземные газовые хранилища (ПГХ) Украины для хранения запасов топлива, что поможет усилить энергетическую безопасность на континенте. Об этом исполняющий обязанности генерального директора «Укртрансгаза» Сергей Перелома написал на своей странице в Facebook.

Украина назвала способ для борьбы с энергокризисом в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Оператор газохранилищ использует около 60% мощностей ПХГ для удовлетворения потребностей Украины в газе. Остальные объемы могут использоваться для работы с иностранными партнерами и решения стратегических вопросов энергетического рынка Украины и Европы», - написал Перелома.

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По его словам, рассматриваются несколько направлений, которые помогут как развить бизнес по хранению газа в Украине, так и усилить энергетическую безопасность на континенте в целом. В частности, через создание новых дополнительных объединенных продуктов (bundle products).

«Мы продолжаем работать и по теме хранения страховых запасов газа ЕС в Украине. Для обеспечения энергетической безопасности в пиковые периоды потребления европейским странам необходимо формировать запасы газа на уровне 25-30% годового потребления. Однако мощности ПХГ для этого далеко не у всех членов ЕС. Оператор предлагает европейским партнерам до 10 млрд куб. м объемов ПХГ для долгосрочного хранения таких стратегических запасов». – написал Перелома.

Он отметил, что работа над реализацией этой стратегии уже началась. По его словам, конечный результат может сыграть решающую роль в усилении энергетической безопасности и независимости стран Европейского континента, в том числе Украины.

Он добавил, что Оператор газохранилищ Украины также готов предложить свои ПХГ для хранения газа, поставляемого в Европу в сжиженном виде.

В свою очередь руководитель направления диспетчеризации компании "ЙЕ Энергия" Владимир Гноевой считает, что Украина, куда фактически газ поступает только из РФ, без диверсификации источников поступления газа на рынок не сможет в ближайшее время создать Восточно-Европейский газовый хаб, пишет ТАСС.

По словам эксперта, создание хаба также тормозит ненадлежащая работа компании «Оператор газотранспортной системы Украины» и Национальной комиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Еще в 2017 году Украина решила создать международный газовый хаб, запланировав увеличение собственной добычи газа до 35 млрд куб. м до 2035 года и сокращение потребления до 30 млрд куб. м. Предполагалось, что хаб создадут путем открытия украинского газового рынка и интеграции его в европейский.

Экономика,Сергей Перелома,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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