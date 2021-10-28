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Кабмин готовит предложения о втором транше инфраструктурных кредитов регионам

ТАССиещё 1
1 час назад

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Правительство РФ обсуждает подготовку предложений о втором транше инфраструктурных кредитов регионам. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы в четверг.

Кабмин готовит предложения о втором транше инфраструктурных кредитов регионам
Фото: ТАССТАСС

"Правительство РФ в настоящее время работает над тем, чтобы подготовить предложение о втором транше таких кредитов. Мы составим график финансирования тех проектов, которые приняты субъектами РФ, и найдем источники для их обеспечения. Уверен, что мы примем решение и по второму траншу в ближайшее время", - сказал глава Минфина.

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет. Такой поддержкой смогут воспользоваться субъекты со взвешенной финансовой политикой: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов.

Как сообщалось ранее, до 2024 года на эти цели будет выделено в общей сложности 500 млрд рублей.

Экономика,Владимир Путин,Минфин,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,
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