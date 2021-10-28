Украинцы отреагировали на закупку электроэнергии у России

Украинский портал ТСН опубликовал статью о состоявшихся аукционах на покупку электроэнергии из России и Белоруссии. Материал вызвал бурную реакцию читателей в комментариях, большинство которых считает закупку топлива у этих стран большой ошибкой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пост издания в Facebook.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее компании из Украины выкупили доступную для импорта электроэнергию из России и Белоруссии. Компания «Укрэнерго» опубликовала данные аукционов. Проведение аукционов стало возможным, так как уже 31 октября срок действия запрета на закупку газа у этих стран, который установила Национальная комиссия Украины, истекает.

Читатели портала ТСН открыто выразили свое недовольство этому событию. Пользователь Svet Lana Gladkova указала, что дефицит топлива не удивителен, так как параллельно с ним в Украине наблюдается «дефицит мозгов».

Читатель с ником Aleksandr Soroka пошутил, что не может разобраться, «зрада это или перемога». Marina Ua задалась вопросом, куда пропадает электроэнергия, которую производит сама Украина. Пользователь Валерий Волощук признался, что начинает испытывать «испанский стыд».