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Россельхознадзор сообщил о росте экспорта рыбы и морепродуктов

Российская Газетаиещё 3
1 час назад

Россельхознадзор сообщил о значительном росте экспорта рыбы и морепродуктов. С начала 2021 года Россия в 3,4 раза нарастила отправку этого вида продукции в Норвегию, также выросли объемы поставок и в другие европейские страны, говорится в сообщении ведомства.

Россия резко увеличила экспорт рыбы и морепродуктов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экспорт в Польшу увеличился в 2,5 раза, в Германию - в 2,4 раза, в Португалию - в 2,1 раза. Кроме того, указывается, что растут поставки отечественной рыбной продукции в Узбекистан и Великобританию. В частности, Узбекистан с начала этого года закупил у России 1,4 тысячи тонн рыбы. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Великобритания импортировала 6,34 тысячи тонн рыбы и морепродуктов - на 59% больше, чем с января по октябрь 2020 года.

В Россельхознадзоре уточнили, что основными покупателями российской рыбной продукции остаются Корея и Япония. Экспорт в эти страны также растет. Поставки в Японию выросли почти на 50 % - с 30,4 тысячи тонн до 45,2 тысячи тонн. Отгрузка в Корею увеличилась на 46% - с 454,4 тысячи тонн до 661,29 тысяч тонн.

В ведомстве напомнили, что в этом году российские производители также получили право на поставки рыбной продукции в Эквадор, Анголу, Таиланд и Ирак.

Экономика,Россельхознадзор,
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