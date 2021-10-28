Экс-министра экономики РФ возмутил низкий МРОТ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) следует увеличить в два раза. Об этом заявил первый министр экономики РФ Андрей Нечаев, передает Ura.ru.

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26 октября Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагающий увеличение МРОТ на 6,4% до 13 617 рублей с 1 января 2022 года.

«Надо МРОТ повышать не на 5-7%, а вдвое, если мы хотим обеспечить минимально достойный уровень жизни своим работающим гражданам», — подчеркнул Нечаев.

По его словам, предприниматели, столкнувшиеся с негативными последствиями пандемии, часто уклоняются от легальной выплаты даже такой низкой зарплаты. Нечаев отметил, что в стране нескольким миллионам работников платят зарплату ниже МРОТ. Экономист выступил за почасовую оплату, как на Западе.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев предложил отказаться от МРОТ в России и ориентироваться на показатель прожиточного минимума. По его мнению, минимальный размер оплаты труда «больше вредит», а потому его нужно отвязать от других параметров.