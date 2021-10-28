Польша попросила «Газпром» снизить цены на газ

Польский нефтегазовый концерн PGNiG направил «Газпрому» письмо с просьбой снизить стоимость поставляемого в Польшу газа, сообщает РИА Новости. PGNiG ожидает пересмотра условий договора от 25 сентября 1996 года и просит учесть «текущую ситуацию» с энергоносителями в ЕС.

Фото: Reuters Reuters

«В последнее время мы наблюдали беспрецедентный рост цен на природный газ на европейском оптовом рынке. Эта чрезвычайная ситуация является основой для пересмотра ценовых условий, на которых мы покупаем топливо по Ямальскому контракту. На наш взгляд, есть место для снижения цены на поставляемый нам газ», — подчеркнул глава PGNiG Павел Маевский.

По его словам, концерн «оставляет за собой право рассматривать письмо «Газпрому» как независимое предложение о пересмотре контрактной цены». Маевский считает, что это может привести к ее уменьшению с 1 ноября 2021 года.

Согласно долгосрочному соглашению между PGNiG и «Газпромом», поставки в Польшу выполняются в объеме до десяти миллиардов кубометров газа в год. Пункт take-or-pay обязывает концерн купить не менее 8,7 миллиарда кубометров газа в год. Действие контракта истекает в конце 2022 гола. Руководство Польши не один раз сообщало, что не планирует его продлевать.

Польский премьер Матеуш Моравецкий в ходе выступления в Европарламенте заявил, что энергетический кризис из-за нехватки газа способен «пошатнуть основы Европы».

Он также обвинял Россию в росте цен на энергию в Европе. По его словам, Москва «закручивает вентиль».