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«Как в 2019-м не будет»: рынку газа предрекли тяжелую зиму

Лера Букина
1 час назад

Рынок газа ожидает тяжелая зима. Цены, возможно, стабилизируются во втором квартале, однако к значениям 2019 года они вряд ли вернутся, заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон. Такой прогноз он сделал в ходе сессии Евразийского экономического форума, передает РИА Новости.

«Как в 2019-м не будет»: рынку газа предрекли тяжелую зиму
Фото: ReutersReuters

«На таком волатильном рынке газа долго существовать невозможно, зима, наверное, будет тяжелая, но со второго квартала рынок все-таки стабилизируется, резко понизившись, но на те цены, которые были в 2019 году, наверное, уже не вернемся», – цитирует его агентство.

В 2019 году цены на природный газ упали ниже $200 за 1 тыс. куб. м из-за аномально теплой погоды, стоимость падала до $50.

В крупнейшей нефтегазовой компании ЕС Wintershall Dea ранее заявили, что холодная зима в Европе может повлечь за собой дальнейший рост цен на газ. Однако там считают, что дефицита газа не будет.

Европе нашли замену российскому газу

27 октября президент России Владимир Путин на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала поручил «Газпрому» после заполнения подземных хранилищ газа в России к 7 или 8 ноября увеличить закачку газа в хранилища в Европе - в Австрии и в Германии. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заверил Путина, что поручение будет выполнено. После этого стоимость ноябрьских фьючерсов на газ упала более чем на 3%, с $1068,20 до $1034,73 за 1 тыс. куб. м.

Цены на газ в Европе резко поднялись в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная стоимость ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF достигала $515 за 1 тыс. куб. м, а к концу сентября цена выросла больше чем в два раза. Когда показатель достиг максимума в $1969 за 1 тыс. куб. м, стоимость голубого топлива на мировом рынке начала падать.
Экономика,Леонид Михельсон,Алексей Миллер,Владимир Путин,Новатэк,Газпром,ЕС,РИА Новости,
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