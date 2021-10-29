«Как в 2019-м не будет»: рынку газа предрекли тяжелую зиму

Рынок газа ожидает тяжелая зима. Цены, возможно, стабилизируются во втором квартале, однако к значениям 2019 года они вряд ли вернутся, заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон. Такой прогноз он сделал в ходе сессии Евразийского экономического форума, передает РИА Новости.

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«На таком волатильном рынке газа долго существовать невозможно, зима, наверное, будет тяжелая, но со второго квартала рынок все-таки стабилизируется, резко понизившись, но на те цены, которые были в 2019 году, наверное, уже не вернемся», – цитирует его агентство.

В 2019 году цены на природный газ упали ниже $200 за 1 тыс. куб. м из-за аномально теплой погоды, стоимость падала до $50.

В крупнейшей нефтегазовой компании ЕС Wintershall Dea ранее заявили, что холодная зима в Европе может повлечь за собой дальнейший рост цен на газ. Однако там считают, что дефицита газа не будет.

27 октября президент России Владимир Путин на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала поручил «Газпрому» после заполнения подземных хранилищ газа в России к 7 или 8 ноября увеличить закачку газа в хранилища в Европе - в Австрии и в Германии. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заверил Путина, что поручение будет выполнено. После этого стоимость ноябрьских фьючерсов на газ упала более чем на 3%, с $1068,20 до $1034,73 за 1 тыс. куб. м.