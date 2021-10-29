Молдавии понадобится €800 млн на газ не из России

Если Молдавия не договорится с «Газпромом» по поставкам газа, то в ближайшие месяцы страна будет вынуждена потратить около €800 млн на импорт энергоносителей у других поставщиков, чтобы справиться с зимним спросом, заявила в интервью Financial Times премьер-министр страны Наталья Гаврилица. Об этом сообщает РИА Новости.

«В эти четыре-пять месяцев ЕС должен ясно дать понять, что поддерживает Молдавию... Молдавии нужны совсем небольшие объемы... Надеемся, что можем рассчитывать на продолжительную поддержку», – заявила она.

По словам Гаврилицы, следующие две-три недели будут судьбоносными.

«В эти следующие несколько недель друзья Молдавии должны принять меры... иначе стране будет тяжело в политическом, социальном и экономическом плане», – сказала премьер-министр.

Молдавия не намерена выбирать между более дешевым газом и близкими отношениями с Евросоюзом, подчеркнула Гаврилица. Она не стала отвечать на вопрос, поступали ли Молдавии предложения от европейских компаний по закупке газа по цене ниже рыночной в качестве альтернативы предложению «Газпрома».

Кишинев открыт к партнерству с «Газпромом», а также к «нормальным, экономическим и предсказуемым отношениям», подчеркнула премьер.

22 октября Гаврилица заявила, что Молдавии не удалось окончательно договориться с «Газпромом» о новом контракте, и «нет даже уверенности, что договоренность в конце концов будет достигнута».

25 октября Кишинев подписал контракт на пробную закупку 1 млн куб. м газа у Польши. Договор был подписан между Energocom и польской PGNiG. С Украиной Молдавия подписала соглашение на поставку 700 млн кубометров газа. 26 октября Молдавия заключила контракт о пробной закупке 1 млн кубометров газа у нидерландской компании Vitol.

С 1 декабря «Газпром» намерен прекратить поставки газа в Молдавию, если страна не погасит накопившиеся долги. Сейчас размер долга республики составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигла $709 млн.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что властям Молдавии нужно провести независимый аудит исторических долгов перед «Газпромом» до того, как признавать обязательства по ним.

27 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, а также председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан провели переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику. Подробности об итогах проведенных переговоров в сообщении «Газпрома» не приводятся.