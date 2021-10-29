Польша обвинила Россию в газовом шантаже

Россия использует энергетический кризис в Европе для давления на ЕС и принятия выгодных РФ решений. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Ранее премьер-министр также заявил, что Польше не нравится «Северный поток — 2» и другие российские проекты, создающие экономическую угрозу. При этом Польша попросила «Газпром» сделать для страны скидку на газ, пишет телеканал 360. Моравецкий также заявлял, что ответственность за рост цен на газ лежит на Германии, так как она решила поддержать «Северный поток — 2», сообщает RT.