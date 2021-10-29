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Премьер Польши обвинил Россию в газовом шантаже

Ura.Ru
35 минут назад

Россия использует энергетический кризис в Европе для давления на ЕС и принятия выгодных РФ решений. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Польша обвинила Россию в газовом шантаже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Давление на Европу растет. Россия использует газовый шантаж, чтобы заставить отдельные государства принимать решения, которые служат ее собственным интересам», — передает ТАСС слова Моравецкого.

Ранее премьер-министр также заявил, что Польше не нравится «Северный поток — 2» и другие российские проекты, создающие экономическую угрозу. При этом Польша попросила «Газпром» сделать для страны скидку на газ, пишет телеканал 360. Моравецкий также заявлял, что ответственность за рост цен на газ лежит на Германии, так как она решила поддержать «Северный поток — 2», сообщает RT.

Экономика,Газпром,ЕС,Телеканал "360° Подмосковье",ИТАР-ТАСС,
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