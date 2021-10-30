В России начнут отказываться от нефтяной зависимости

В России постепенно начнут отказываться от «нефтяной иглы». Об этом заявил специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.
«Мировой экономический уклад нас к этому ведет, хотим мы этого или нет. По независящим от нас обстоятельствам мы будем вынуждены диверсифицироваться», — заявил советник в интервью с РБК.
По его словам, мировой экономический уклад ведет к тому, что Россия может достигнуть нейтральности в этом вопросе. Он считает, что это возможно исходя от конъюнктуры рынка и действий зарубежных стран: если не будет двойных стандартов, элементов сдерживания и протекционизма, а будут общие углеродные рынки, ядерная энергия будет признана низкоуглеродной.
По прогнозу сотрудников Министерства финансов РФ, зависимость федерального бюджета страны от нефтегазовых доходов сократится на треть к 2036 году. Владимир Путин заявил о том, что «Газпром» не получает сверхприбыли от поставок газа в Европу. По его словам, Россия заинтересована в долгосрочных контрактах и взаимных обязательствах.