В России начнут отказываться от нефтяной зависимости

В России постепенно начнут отказываться от «нефтяной иглы». Об этом заявил специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мировой экономический уклад нас к этому ведет, хотим мы этого или нет. По независящим от нас обстоятельствам мы будем вынуждены диверсифицироваться», — заявил советник в интервью с РБК.

По его словам, мировой экономический уклад ведет к тому, что Россия может достигнуть нейтральности в этом вопросе. Он считает, что это возможно исходя от конъюнктуры рынка и действий зарубежных стран: если не будет двойных стандартов, элементов сдерживания и протекционизма, а будут общие углеродные рынки, ядерная энергия будет признана низкоуглеродной.