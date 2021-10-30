Чубайс раскрыл причину мирового энергетического кризиса

Энергетический кризис затронул не только Европу, но другие государства. Он стал одним из проявлений глобального энергетического перехода. Такое мнение выразил Анатолий Чубайс, специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, в своей аккаунте в Facebook.
Он утверждает, что ошибки с запасами газа и природными эффектами действительно можно рассматривать как одни из причин энергетического кризиса в Европе. Однако эти выводы слишком поверхностны, словно «взгляд на проблему 3 "б" класса». Чубайс отметил, что Китай, Индия, Бразилия и Ливан также столкнулись с проблемами в сфере энергетики, хотя таких же ошибок, как у Европы, они не допускали. То, с чем столкнулся мир, — одно из первых проявления глобального энергетического перехода, заключил он.
Чубайс уверен, что повышение цен на газ в Европе не значат для России ничего хорошего, так как вся эта ситуация продемонстрирует западным соседям необходимость снижения доли углеводородов в энергетическом балансе. Это приведет к тому, что в будущем европейские страны постепенно сократят свою потребность в российском сырье, резюмировал Чубайс.