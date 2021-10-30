Эксперт предсказала новую выплату российским пенсионерам

Всем российским пенсионерам в 2022 году поступят выплаты от государства в 15 тысяч рублей. Эта сумма станет компенсацией за инфляцию и ограничения в пандемию. Такой прогноз сделала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает Primpress.

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По ее словам, власти запланировали, что страховые пенсии по старости с 1 января 2022 году будут проиндексированы на 5,9%. Однако, это гораздо ниже инфляции, уровень которой сейчас составляет более 7%, а к концу года может приблизиться к 8%.

Киреева отметила, что президент России Владимир Путин четко дал понять: пенсии необходимо индексировать, исходя из фактической, а не прогнозируемой инфляции. Поэтому власти, скорее всего, решатся на единовременную выплату пенсионерам, чтобы компенсировать потери.

Эксперт предположила, что в 2022 году (с учетом инфляции и пандемии) размер единовременной выплаты будет равен 15 тысячам рублей. Произойдет двойное увеличение средств: индексация на 5,9% и единовременная выплата.

«Это может состояться только при условии, что Минэкономразвития не изменит данные официальной инфляции», - отметила Киреева.