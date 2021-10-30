Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

«О стране же надо подумать!»: Чубайс дал мрачный прогноз насчет России

Майк Габриелян
1 час назад

Спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс предрек мрачные времена для экономики России из-за мирового энергетического кризиса. Видео выступления Чубайса в Forbes-клубе опубликовано на его странице в Facebook.

Чубайс предрек мрачные времена для экономики
Фото: ТАССТАСС

По мнению Чубайса, нынешний европейский энергетический кризис является лишь одним из первых проявлений «глобального энергоперехода». В ближайшие 30 лет предстоят «еще 20 таких кризисов, потому что начинается перестройка планетарного масштаба».

Европа начнет создавать еще больше ветряков, солнечных батарей и водородных установок, чтобы отказаться от ископаемого топлива из России.

«Все, что нам по телевизору говорят, соответствует действительности. Только все это узко, поверхностно и выводы делаются из этого идиотские», - заявил спецпредставитель президента РФ.

По его словам, Европа сейчас стремится уменьшить долю газа и уменьшить долю возобновляемых источников.

«У них дикие темпы сокращения углеводородов в энергетическом балансе. И они их удвоят! Они еще жестче пойдут в сторону солнца и ветра и еще в большем объеме пойдут в сторону водорода. Что это для нас означает, для России? Ну немножко о стране же надо подумать, слов не хватает приличных! Сокращение экспорта, елки-палки!», - эмоционально высказался Чубайс.

Он призвал «не обливаться слюнями от счастья» по поводу того что «Россия спасает Европу» и заявил, что «выводы прямо противоположные»: темпы снижения российского экспорта углеводородов будут существенно выше, чем предполагалось ранее.

Анатолий Чубайс ныне является спецпредставителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
Экономика,Анатолий Чубайс,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители