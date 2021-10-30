Спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс предрек мрачные времена для экономики России из-за мирового энергетического кризиса. Видео выступления Чубайса в Forbes-клубе опубликовано на его странице в Facebook.
По мнению Чубайса, нынешний европейский энергетический кризис является лишь одним из первых проявлений «глобального энергоперехода». В ближайшие 30 лет предстоят «еще 20 таких кризисов, потому что начинается перестройка планетарного масштаба».
Европа начнет создавать еще больше ветряков, солнечных батарей и водородных установок, чтобы отказаться от ископаемого топлива из России.
«Все, что нам по телевизору говорят, соответствует действительности. Только все это узко, поверхностно и выводы делаются из этого идиотские», - заявил спецпредставитель президента РФ.
По его словам, Европа сейчас стремится уменьшить долю газа и уменьшить долю возобновляемых источников.
«У них дикие темпы сокращения углеводородов в энергетическом балансе. И они их удвоят! Они еще жестче пойдут в сторону солнца и ветра и еще в большем объеме пойдут в сторону водорода. Что это для нас означает, для России? Ну немножко о стране же надо подумать, слов не хватает приличных! Сокращение экспорта, елки-палки!», - эмоционально высказался Чубайс.
Он призвал «не обливаться слюнями от счастья» по поводу того что «Россия спасает Европу» и заявил, что «выводы прямо противоположные»: темпы снижения российского экспорта углеводородов будут существенно выше, чем предполагалось ранее.