Чубайс предрек мрачные времена для экономики

«У них дикие темпы сокращения углеводородов в энергетическом балансе. И они их удвоят! Они еще жестче пойдут в сторону солнца и ветра и еще в большем объеме пойдут в сторону водорода. Что это для нас означает, для России? Ну немножко о стране же надо подумать, слов не хватает приличных! Сокращение экспорта, елки-палки!», - эмоционально высказался Чубайс.