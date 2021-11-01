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В Кремле сочли взаимовыгодным контракт Газпрома с Молдавией

Деловая газета "Взгляд"иещё 6
50 минут назад

Договоренности о поставках российского газа в Молдавию Газпромом взаимоприемлемы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили, что речь идет о коммерческих переговорах, разумеется, результат коммерческих переговоров может быть только взаимоприемлемым и взаимовыгодным», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

В понедельник президент республики Майя Санду заявила, что газовый кризис в Молдавии преодолен – страна продолжит получать российский газ по цене, которую считает для себя приемлемой. Пресс-секретарь российско-молдавского предприятия «Молдовагаз» Александр Барбов сообщил, что поставки газа в Молдавию начались по новому контракту с российским Газпромом.

Напомним, министерство инфраструктуры Молдавии объявило о достижении соглашения с Газпромом о продлении контракта на поставки газа в республику на пять лет по предложенной молдавской стороной формуле и о проведении аудита долга «Молдовагаза». Как указали в ведомстве, поставки голубого топлива по новому контракту начнутся 1 ноября.

Цена на российский газ для Молдавии по новому контракту с компанией «Газпром» может вырасти до 500-600 долларов за тысячу кубометров, новый контракт Молдавии с Газпромом предусматривает выплату республикой исторического долга за поставки газа в прошлые годы.

1 октября Газпром на время переговоров с Молдавией на месяц продлил контракт на поставку газа в республику по рыночной цене, составлявшей на момент подписания соглашения около 790 долларов за тысячу кубометров. 22 октября власти Молдавии ввели в стране режим ЧП. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за голубое топливо по рыночным ценам.

Экономика,Дмитрий Песков,Газпром,РИА Новости,
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