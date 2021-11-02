Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 71.09EUR 82.17BRENT 85.00
Войти в почту

Турция сократила импорт газа из России из-за долгов перед "Газпромом"

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

Неисполнение решения арбитражного суда по спору "Газпрома" с турецкими частными импортерами сдерживает поставки российского газа в страну, в которой наблюдается ощутимый дефицит российского газа, передает "Интерфакс" со ссылкой на ICIS.

Турция сократила импорт газа из России
Фото: ReutersReuters

По данным организации, дефицит поставок российского газа достигает 25 млн кубометров в сутки. Как сообщается, один частный импортер уже согласился выплатить свою долю возмещения российской компании и возобновил поставки российского газа по "Турецкому потоку" (в данном случае речь идет о 3 млн куб. и в сутки).

Еще три импортера, которые проиграли арбитраж, проявляют заинтересованность в присоединении к соглашению, однако пока не получили банковскую гарантию. Ожидается, что потребление газа в Турции должно увеличится до рекордных 60 млрд куб. м.

При этом с июня республика месяц за месяцем сокращает импорт российского газа (в среднем на 6% в месяц).Так, в июне страна получила 2,4 млрд куб. м газа, а уже в октябре - только 1,9 млрд куб. м, свидетельствуют данные "Газпрома" и Федеральной таможенной службы.

Ранее министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что недавно открытое месторождение природного газа "Сакарья" в Черном море сможет покрыть почти треть внутренних потребностей. По его словам, это произойдет, когда производственная мощность достигнет своего пика к 2027 году.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что открытие данного месторождения может стать толчком для экономики республики, которая оценивается в $765 млрд. Он пообещал начать производство в 2023 году — к столетию основания современной Турции. О находке нового месторождения политик объявил в июне этого года.

Экономика,Компании,Реджеп Эрдоган,Федеральная таможенная служба,Газпром,Интерфакс,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители