Турция сократила импорт газа из России

Неисполнение решения арбитражного суда по спору "Газпрома" с турецкими частными импортерами сдерживает поставки российского газа в страну, в которой наблюдается ощутимый дефицит российского газа, передает "Интерфакс" со ссылкой на ICIS.

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По данным организации, дефицит поставок российского газа достигает 25 млн кубометров в сутки. Как сообщается, один частный импортер уже согласился выплатить свою долю возмещения российской компании и возобновил поставки российского газа по "Турецкому потоку" (в данном случае речь идет о 3 млн куб. и в сутки).

Еще три импортера, которые проиграли арбитраж, проявляют заинтересованность в присоединении к соглашению, однако пока не получили банковскую гарантию. Ожидается, что потребление газа в Турции должно увеличится до рекордных 60 млрд куб. м.

При этом с июня республика месяц за месяцем сокращает импорт российского газа (в среднем на 6% в месяц).Так, в июне страна получила 2,4 млрд куб. м газа, а уже в октябре - только 1,9 млрд куб. м, свидетельствуют данные "Газпрома" и Федеральной таможенной службы.

Ранее министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что недавно открытое месторождение природного газа "Сакарья" в Черном море сможет покрыть почти треть внутренних потребностей. По его словам, это произойдет, когда производственная мощность достигнет своего пика к 2027 году.