В Германии рассказали об обвалившей цены на газ в Европе фразе Путина

Российский президент Владимир Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе, сообщает Welt.
Как напоминает издание, глава государства поручил «Газпрому» приступить к повышению объема топлива в европейских подземных газовых хранилищах, на что глава компании Алексей Миллер дал согласие. После этого Путин распорядился информировать его о ходе данного процесса.
Как следует из статьи, это «почти случайное замечание» президента России повлияло на весь европейский рынок и позволило европейским странам «вздохнуть с облегчением», так как сразу после заявления российского лидера цены фьючерсов на газ в Нидерландах упали на 15 процентов.
Решение России увеличить поставки газа в Европу приветствовали и в Вашингтоне. Об этом высказался старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепартаменте Амос Хохштейн.
«Я был рад, когда услышал слова Путина о том, что 8 ноября они смогут наполнять хранилища в Европе, мне просто хотелось бы, чтобы это произошло 8 октября», — заявил он.
При этом советник высказался за уменьшение потребления российского топлива, отдавая предпочтение другим источникам.
Президент России уверен, что нехватка газа на рынке ЕС — результат экономической политики Еврокомиссии. Также Европа недополучила около восьми млрд кубометров топлива из США и Ближнего Востока. Газпром в то же время увеличил поставки на 11 млрд кубометров.