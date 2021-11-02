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Назван способный остановить энергокризис в ЕС «ценовой тормоз»

Лера Букина
16 минут назад

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал как можно скорее ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2». Об этом он заявил в интервью газете Bild. По мнению Зедера, это могло бы остановить рост цен на газ на рынке Европы.

«Нам нужен ценовой тормоз на зиму и газовая стратегия, которая обеспечит Германию поставками топлива. К этому, в том числе, относится ввод в эксплуатацию «Северного потока-2», — подчеркнул премьер-министр.

Ранее сообщалось, что Минэкономики ФРГ направило в Федеральное сетевое агентство заключение по сертификации трубопровода «Северный поток-2». Там считают, что он не будет представлять опасности для газоснабжения Германии и ЕС.

О завершении строительства «Северного потока-2» было объявлено 10 сентября.

18 октября стало известно о том, что первая нитка российского газопровода «Северный поток-2» заполнена техническим газом. Глава австрийской OMV, одной из компаний-инвесторов проекта, Альфред Штерн в конце октября заявил, что вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца года.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели» заявил, что скорейшему запуску «Северного потока-2» мешают административные барьеры. По его словам, Россия могла бы увеличить поставки газа в Европу после запуска «Северного потока-2», что существенно снизило бы напряженность на европейском рынке газа.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, ориентируясь на экономическую целесообразность и техническое состояние украинской газотранспортной системы. Вместе с тем он отметил, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.

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