Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 71.48EUR 82.96BRENT 84.47
Войти в почту

Кремль: Россия превышает план по поставкам газа в Европу

Лера Букина
1 час назад

Москва выполняет обязательства по газу перед Европой с превышением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Кремль: Россия превышает план по поставкам газа в Европу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поручение президента увеличить закачку газа в европейские ПХГ после 8 ноября остается в силе, добавил представитель Кремля.

Песков не раз заявлял, что «Газпром» выполняет все обязательства по поставке газа в Европу и готов к новым долгосрочным контрактам, чтобы обеспечить потребителей природным газом.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил «Газпрому» начать работу по повышению объема газа в ПХГ компании в Австрии и Германии после завершения закачки газа в подземные хранилища России. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заверил президента, что поручение будет выполнено.

Цены на газ в Европе резко поднялись в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная стоимость ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF достигала $515 за тысячу кубометров, а к концу сентября цены выросли больше чем в два раза. Когда показатель достиг максимума в $1969 за тысячу кубометров, цены на голубое топливо на мировом рынке начали падать.

Экономика,Алексей Миллер,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Газпром,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители