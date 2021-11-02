Кремль: Россия превышает план по поставкам газа в Европу

Москва выполняет обязательства по газу перед Европой с превышением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

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Поручение президента увеличить закачку газа в европейские ПХГ после 8 ноября остается в силе, добавил представитель Кремля.

Песков не раз заявлял, что «Газпром» выполняет все обязательства по поставке газа в Европу и готов к новым долгосрочным контрактам, чтобы обеспечить потребителей природным газом.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил «Газпрому» начать работу по повышению объема газа в ПХГ компании в Австрии и Германии после завершения закачки газа в подземные хранилища России. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заверил президента, что поручение будет выполнено.