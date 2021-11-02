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Молдавия вернет одолженный у Украины и Румынии газ

Газета.Ru
56 минут назад

Молдавский министр инфраструктуры и экономики Андрей Спыну сообщил на своей странице в Facebook, что Кишинев вернет Киеву и Бухаресту газ одолженный для поддержания давления в трубопроводе во время энергетического кризиса.

Молдавия вернет газ Украине
Фото: Aurel Obreja/APAurel Obreja/AP

Кроме того, Молдавия компенсирует поставленную из Украины электроэнергию, увеличив производство на Кучурганской электростанции — крупной тепловой электростанции, расположенной на берегу одноименного лимана в Приднестровье.

В стране 22 октября на фоне кризиса в энергосистеме был введен режим ЧП. Это было необходимо, чтобы выделить бюджетные средства на закупку газа для поддержания давления в трубопроводе.

С миру по нитке: Молдавия взяла газ в долг у Украины и Румынии

Ранее сообщалось, что Кишинев погасил долг перед компанией «Газпромом» за топливо, переданное в сентябре. В молдавском кабмине отметили, что страна будет полностью оплачивать российский газ, не желая увеличивать размер долга.

Экономика,Газпром,
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