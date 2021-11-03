«Газпром» нарастил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию сверх предусмотренного договором объема по просьбе руководства страны. Об этом сообщило посольство РФ в Болгарии на своей странице в Facebook.
«В разгар энергетического кризиса, охватившего ЕС в преддверии зимы, Россия, невзирая на необоснованную критику в свой адрес, продолжает быть надежным партнером Европы. По просьбе болгарского руководства «Газпром» нарастил объем суточных поставок газа сверх предусмотренного действующим договором по более выгодным для Болгарии ценам», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в ноябре стоимость газа для Болгарии снизилась до 93,19 левов (около €46,55) за МВт/ч, что примерно в два раза меньше средних значений по Европе.
В диппредставительстве заявили, что «Газпром» часто упрекали в избыточной нефтяной привязке долгосрочных контрактов.
«Упирали на то, что рынок газа достаточно развит, чтобы эффективно поддерживать механизм газовой индексации. Сегодня стоит спросить игроков европейского рынка, насколько газ с нефтяной привязкой дешевле спотового? Насколько долгосрочный контракт выгоднее спотовых сделок? Конечно, в системе долгосрочных контрактов с нефтяной привязкой цена на газ может быть подвержена высокой волатильности», — говорится в сообщении диппредставительства.