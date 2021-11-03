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Украина запросила аварийную помощь у Словакии

Лера Букина
15 минут назад

Украина после экстренного запроса помощи у Белоруссии о поставках электроэнергии обратилась к Словакии с просьбой направить необходимые мощности через Бурштынский энергоостров. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».

Украина запросила аварийную помощь у Словакии
Фото: ТАССТАСС

«Аварийку в Бурштынский энергоостров из Словакии в 100 МВт подтверждаем», – заявили там.

В компании сообщили, что отключать промышленных и бытовых потребителей не планируется. Там отметили, что потребность в аварийной помощи обусловлена дефицитом мощности в энергосистеме страны.

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Напомним, что на Украине возник дефицит угля на государственных ТЭС. Из-за этого не работает каждый второй блок госкомпании «Центрэнерго». Запас угля на государственных ТЭС оценивается менее чем в 100 тысяч тонн, что ниже минимально гарантированного уровня. В сентябре-октябре государственные ТЭС работали на минимальных мощностях.

Накануне Украина попросила Белоруссию экстренно поставить электроэнергию в связи с нехваткой мощностей собственных тепловых электростанций, вызванной дефицитом угля.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил о прекращении с 1 ноября поставок угля из России для украинских ТЭС.
Экономика,Андрей Герус,Верховная Рада,
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