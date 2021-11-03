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«Катастрофическая ситуация»: в России наметился дефицит бумаги

Лера Букина
22 минуты назад

Союз предприятий печатной индустрии 1 ноября направил министру промышленности и торговли Денису Мантурову письмо, в котором проинформировал о «катастрофической ситуации на бумажном рынке России» и «беспрецедентном росте цен» на бумагу в 2021 году. Об этом пишет газета «Коммерсант».

«Катастрофическая ситуация»: в РФ наметился дефицит бумаги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам издателей, мелованная бумага стала дороже на 18%, картон — на 30%. Участники рынка ожидают дальнейшего роста цен.

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Подорожание и дефицит бумаги связывают с переориентацией производителей на выпуск оберточной бумаги для Китая и Индии.

«Соликамский ЦБК варит бумагу для внутреннего рынка только два дня в месяц, резко снизили объемы производства Балахнинский и Кондопогский бумкомбинаты», — говорится в письме.

Союз пытается добиться того, чтобы Минпромторг провел совещание с Минцифры, производителями бумаги, полиграфистами и издателями «для обсуждения мер по стабилизации ситуации».

Заместитель гендиректора компании по продажам Алексей Вдовин не согласен с претензиями союза. По его словам, АО «Волга», управляющее Балахнинским бумкомбинатом, в этом году, наоборот, нарастило продажи на внутреннем рынке.

В Минпромторге указали на то, что ведомство анализируют стоимость бумажной продукции и проводит постоянные совещания касательно цен на товары лесопромышленного комплекса.

«В ближайшее время пройдет совещание и с производителями офсетной и печатной продукции», — отметили там.

В Союзе печатной индустрии предложили предоставлять субсидированные кредиты на бумагу, востребованную издателями, но невыгодную самим комбинатам.

Бумага является рыночным продуктом, и рынку необходимо самому отрегулировать все вопросы, заявил источник издания в отрасли лесной промышленности.

«Если издательства не могут существовать в рынке, им надо закрываться. Поэтому будет ошибкой искусственно останавливать рост цен», — указал он.

Издатели не могут зеркально повышать стоимость газет и журналов, чтобы компенсировать рост стоимости бумаги из-за риска отказа читателя от покупки, заявил гендиректор холдинга «ИМ-Медиа» Алексей Иванов.

Из-за подорожания бумаги и картона себестоимость детских журналов, которые выпускает ИД «Лев», повысилась на 18–24% , отметил его гендиректор Лев Елин.

«Переложить цену на покупателя мы не можем, вынуждены ограничиться четырех-семипроцентным повышением, что крайне тяжело для бизнеса», – подчеркнул он.

Ранее в Российском книжном союзе прогнозировали, что бумажные книги к 2025 году подорожают в два раза, при этом цены на электронные издания не изменятся.

Экономика,Лев Елин,Алексей Вдовин,Алексей Иванов,Денис Мантуров,Минпромторг,Газета "Коммерсантъ",
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