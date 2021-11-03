Эксперт: Польша предала Украину в газовом вопросе

Главным событием прошлой недели является предательство Украины в газовом вопросе со стороны последних «верных друзей» в Евросоюзе – Польши и Прибалтики, заявил в эфире телеканала «НАШ» эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

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Речь идет о процедуре сертификации «Северного потока-2». Как отметил Землянский, министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер провел переговоры с европейскими странами, на которые может влиять проект «Северного потока-2».

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«В заявлении ведомства была важная оговорка, что речь идет именно о сертификации российского газопровода. Так вот, согласие, кроме прочих, Берлин получил от Польши, согласие дали все страны Прибалтики. Вот так наши друзья, постоянно подстрекавшие нас к борьбе с РФ, преподнесли Украине крайне неприятный сюрприз. Проще говоря, предали. Для Банковой это была самая неожиданная "зрада"», — заявил Землянский.

Он также отметил, что Польша и Прибалтика активно призывали Украину навсегда отказаться от поставок газа и электроэнергии из России. В результате они оказались первыми, кто обратился за энергетической помощью к Москве, при этом некоторые еще просили у «Газпрома» существенную скидку на газ, отметил эксперт.

Землянский также считает, что заявления главы «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко об угрозе войны с Россией после полной остановки транзита является смещением фокуса с «очередного позорного провала».

Ранее Юрий Витренко заявил в интервью Financial Times, что после запуска «Северного потока-2» Украина будет более уязвимой к «российскому вторжению». Без физического транзита газа через Украину повышаются риски полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями, сказал он.

О завершении строительства «Северного потока-2» было объявлено 10 сентября.

18 октября стало известно о том, что первая нитка российского газопровода заполнена техническим газом.

Глава австрийской OMV, одной из компаний-инвесторов проекта, Альфред Штерн в конце октября заявил, что вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца года.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели» заявил, что скорейшему запуску «Северного потока-2» мешают административные барьеры.