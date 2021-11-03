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В Германии ответили на вопрос о сроках запуска «Северного потока-2»

Lenta.ruиещё 3
57 минут назад

Процесс сертификации «Северного потока-2» продолжается, дата окончания процедуры пока неизвестна, сообщили в министерстве экономики и энергетики ФРГ, пишет «Интерфакс».

В Германии ответили на вопрос о сроках запуска «Северного потока-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вам известно, что процесс сертификации идет в Федеральном сетевом агентстве, не могу назвать вам конкретной даты (завершения процесса — прим. «Ленты.ру»)», — ответила на вопрос о сроках запуска объекта представитель Минэкономики Германии Беате Барон.

В настоящее время Федеральное сетевое агентство ФРГ рассматривает документы, поданные оператором газопровода 8 сентября.

3 ноября агентство Bloomberg сообщило, что сертификация «Северного потока-2» может затянуться и завершиться 8 мая 2022 года. Это произойдет в том случае, если Еврокомиссия (ЕК) потратит на рассмотрение вопроса максимально возможное для таких процедур время — четыре месяца. ЕК получит предварительное заключение Федерального сетевого агентства ФРГ по сертификации и запуску «Северного потока-2» до 8 января.

Строительство «Северного потока-2» завершилось 10 сентября. В начале ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявил, что Копенгаген отказывается поддерживать проект российского газопровода, несмотря на энергетический кризис в Европе.

Экономика,Беата Барон,Минэкономразвития,Еврокомиссия,Bloomberg,Интерфакс,Lenta.ru,
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