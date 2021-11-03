СберЛизинг включён в программу субсидирования экспортно ориентированных компаний Министерства сельского хозяйства России. В рамках программы, предусмотренной Постановлением Правительства РФ №1313 от 07.08.2021 года, будет субсидироваться приобретение оборудования для производства и/или переработки и реализации продукции агропромышленного комплекса.

Получить льготу на оплату части авансового платежа могут сельхозпроизводители, а также организации, осуществляющие производство/переработку/реализацию продукции агропромышленного комплекса. Субсидированию подлежит широкий перечень оборудования, утвержденный Минсельхозом, на размер финансирования проекта ограничений нет.

Размер субсидии составит до 45% от стоимости предмета лизинга на условиях франко-завода и будет зависеть от степени локализации производства на территории Российской Федерации.

Расширение финансовой поддержки экспортёров сельскохозяйственной продукции — очень нужная и своевременная мера. Она будет способствовать расширению парка современного оборудования агрокомпаний и его переоснащению, что позитивно скажется на качестве выпускаемой продукции. В бюджете на данные цели заложены денежные средства в размере 35,5 млрд рублей. Планируемый объём субсидий на период до 2024 года позволит удовлетворить спрос на обновление основных средств экспортёров. СберЛизинг является активным участником различных программ субсидирования, что позволяет клиентам приобрести основные средства на выгодных условиях