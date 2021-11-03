В Москве раскритиковали прогнозы Германии по запуску "Северного потока-2"

Газопровод «Северный поток-2» запустят зимой, скорее всего, в январе 2022 года, накануне самого сложного для Европы периода отопительного сезона, сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, пишет НСН.

Ранее Bloomberg сообщал, что «Северный поток — 2» могут запустить через несколько месяцев, так как ЕС вправе затягивать этот процесс до 8 мая.

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«Речь идет не о том, что России понадобится несколько месяцев. Россия как раз со своей стороны все сделала и даже уже газом заполнила газопровод. Фактически он готов к эксплуатации хоть сегодня. Здесь суть в том, что европейская бюрократия может затянуть вопросы выдачи необходимых лицензий и сертификатов», - сказал Юшков.

По его словам, Bloomberg показал максимальные сроки. Все вопросы должны быть решены не позже 8 мая 2022 года и должен быть дан ответ, будет ли запущен газопровод, получит он необходимые сертификаты или нет.

«Но уже сейчас понятно, что все идет гораздо быстрее. Немецкий регулятор уже написал свое заключение и передал его в Еврокомиссию. Вряд ли этот процесс затянется до мая, но в любом случае мяч на стороне Евросоюза», - отметил Юшков.

Он считает, что «Северный поток-2» будет запущен не позже января 2022 года, накануне самого сложного для Европы периода отопительного сезона.

По словам эксперта, разные страны в Европе придерживаются разных позиций. Так, Германия, Австрия, Франция, Италия, бизнес в Евросоюзе хотят, чтобы газопровод запустили как можно скорее.

«Но есть страны типа Польши, которые по политическим мотивам пытаются вставлять палки в колеса и вполне возможно могут подать в суд на решение немецкого регулятора. Как быстро суд будет рассматривать такой иск, сказать сложно. Думаю, что зимой газопровод все-таки будет запущен, вопрос – когда это будет, в декабре, январе или феврале. Как правило, самый сложный период отопительного сезона в Европе это февраль-март, когда газа в подземных хранилищах уже нет и надо обеспечивать как можно больше текущего импорта. Так что я бы, скорее всего, сделал ставку на январь», - пояснил Юшков.

Он рассказал, что сейчас идет параллельно два процесса. Первый включает техническую сертификацию. Определяется, правильно ли построен газопровод, отвечает ли требованиям Евросоюза. .По словам эксперта, с этим нет никаких проблем - немецкий и датский регуляторы уже давали положительное техническое заключение. Второй процесс – это сертификация оператора, управляющего газопроводом.

"«Газпром» предлагает сделать оператором свою дочернюю компанию, а в европейском законодательстве изначально написано, что поставщик и оператор газопровода должны быть независимы. Это очень тонкий вопрос, потому что в том же самом законе сказано, что процесс управления происходит вне зависимости от воли поставщика газа и, хоть они и связаны между собой, можно сделать оператором такую дочернюю структуру «Газпрома». Сейчас все основные вопросы обсуждаются именно про это»", - подчеркнул Юшков.

Он добавил, что сложности с запуском «Северного потока – 2» не заставят увеличить поставки газа через Украину. Россия сейчас поставляет газ по нескольким газопроводам - по «Северному потоку-1», газопроводу «Ямал – Европа», через Украину, по «Турецкому потоку» и отдельно «Голубому потоку» для нужд Турции. По словам эксперта, «Газпром» недвусмысленно демонстрирует, что через Украину поставки будут осуществляться исключительно в рамках контракта, который действует до конца 2024 года.

«Дополнительные мощности он бронировать там не хочет, в сентябре, октябре и ноябре он не прокачивает дополнительные объемы, думаю, и в декабре не будет»,- отметил Юшков.

Он уточнил, что для «Газпрома» выгоднее поставлять дополнительный газ через «Северный поток - 2», а не через Украину.