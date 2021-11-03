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Россия продлит договор с Белоруссией о ценах на газ

Ura.Ru
27 минут назад

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго и МИД подписать с Белоруссией протокол о ценах поставки газа для Минска. Об этом сообщается в распоряжении правительства РФ.

Россия продлит договор с Белоруссией о ценах на газ
Фото: ТАССТАСС

«Поручить Минэнерго России с участием МИДа России провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанный протокол, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в распоряжении, подписанном Михаилом Мишустиным. Отмечается, что проект протокола Минэнерго о порядке формирования тарифов согласован в правительстве РФ, срок его действия продлен до 31 декабря 2022 года — на год.

Ранее URA.RU сообщало, что по итогам июльской встречи президентов России и Белоруссии было решено, что цена на газ для Минска не будет индексирована. Россия удвоит поставки электроэнергии в Казахстан. Белоруссия начала поставки электроэнергии в Украину в рамках договора об аварийной помощи, передает RT.

Экономика,Михаил Мишустин,Минэнерго,МИД,Правительство РФ,
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