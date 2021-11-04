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В Германии усомнились в запуске «Северного потока-2» до конца года

Елена Прошина
53 минуты назад

Немецкие депутаты не верят в запуск российского газопровода «Северный поток - 2» до января 2022 года, пишут «Известия».

В Германии усомнились в запуске «Северного потока-2» до конца года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Они считают, что к этому моменту сертификация еще не закончится. Так, проекту еще предстоит пройти проверку федерального сетевого агентства ФРГ и Еврокомиссии. По этой причине сроки ввода в эксплуатацию «Северного потока - 2» зависят от европейских регуляторов.

Как сообщил глава энергетического комитета бундестага Клаус Эрнст, Германия вряд ли начнет получать российский газ до конца этого года.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте считает, что сертификация продлится как раз до января 2022 года, поэтому надежды запустить трубопровод до Нового года не сбудутся. Парламентарий указал, что последующая проверка Еврокомиссии еще более проблематична, поскольку у проекта множество политических противников.

Европейская энергетическая политика формируется различными группами интересов, поэтому единый подход невозможен, отметил Эрнст.

По данным Bloomberg, руководство Евросоюза имеет право не выдавать разрешение на эксплуатацию трубопровода «Северный поток - 2» до 8 мая следующего года, именно столько времени по закону есть у ФРГ и ЕС.

Экономика,Клаус Эрнст,Еврокомиссия,Бундестаг,ЕС,газета "Известия",
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