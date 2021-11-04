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В России забили тревогу из-за «рассыпающейся» социальной сферы

Ювелина Бернст
30 минут назад

В России нужно увеличить статью расходов на социальную систему до 20% от ВВП, иначе сферу ждет крах, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов, передает Ura.ru.

В России забили тревогу из-за «рассыпающейся» социальной сферы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас на социальную политику, здравоохранение и образование приходится около 6% ВВП, а должно быть не менее 7% ВВП, то есть совокупно — минимум 20%, сказал Шапов. Это минимум, который нужен, чтобы социальная система «хотя бы не рассыпалась», чтобы она развивалась, нужен намного больший объем средств, считает депутат.

Он объяснил, что в 2020 году расходы на социальную политику и здравоохранение в России были значительно увеличены в связи с антиковидными мерами поддержки. Пандемия показала, что социальная система в стране не готова к вызовам современности, добавил Шапов.

Госдума в первом чтении одобрила законопроект нового федерального бюджета на 2022—2024 года. Наибольший объем запланирован по расходам на социальную политику — 4,4% ВВП, со снижением к 2024 году до 4,2% ВВП. Доля средств на образование сохранится на уровне 0,9% ВВП. Расходы на здравоохранение снизятся с 1,1% ВВП в 2021 году до 0,8% ВВП в 2024 году.

Экономика,Михаил Щапов,Госдума,РИА Ura.ru,
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