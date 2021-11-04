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В Раде заявили о сокращении Россией поставок газа на Украину

Газета.Ru
1 час назад

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что РФ снизила поставки сжиженного газа на Украину на ноябрь до 30% от задекларированных объемов, написал он в своем Telegram-канале.

На Украине заявили о резком сокращении Россией поставок газа
Фото: Valentyn Ogirenko/ReutersValentyn Ogirenko/Reuters

"Российская федерация ограничила на ноябрь поставки сжиженного газа в Украину до уровня 30% от задекларированных экспортерами объемов", - говорится в сообщении.

По словам Геруса, подобное ограничение в ноябре не повлияет существенного на украинский рынок.

"Во-первых, экспортеры традиционно завышали задекларированные объемы поставок. Во-вторых, в ноябре низкая активность по таким закупкам газа", - уточнил он.

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Ранее стало известно, что "Газпром" не стал бронировать дополнительные транзитные мощности через территорию Украины на период с I по III кварталы 2022 года. Во время прошедшего аукциона "Оператор ГТС Украины" предложили мощности через газораспределительную станцию "Суджа" (до 9,8 млн куб. м в сутки) и через станцию "Сохрановка" (до 5,2 млн куб. м в сутки). До этого, 40 млрд куб. м в год или 109,5 млн куб. м в сутки были забронированы на основе долгосрочного контракта. По итогам торгов дополнительные транзитные мощности Украины оказались невостребованными.

Экономика,Андрей Герус,Верховная Рада,Газпром,
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