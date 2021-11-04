На Украине заявили о резком сокращении Россией поставок газа

Ранее стало известно, что "Газпром" не стал бронировать дополнительные транзитные мощности через территорию Украины на период с I по III кварталы 2022 года. Во время прошедшего аукциона "Оператор ГТС Украины" предложили мощности через газораспределительную станцию "Суджа" (до 9,8 млн куб. м в сутки) и через станцию "Сохрановка" (до 5,2 млн куб. м в сутки). До этого, 40 млрд куб. м в год или 109,5 млн куб. м в сутки были забронированы на основе долгосрочного контракта. По итогам торгов дополнительные транзитные мощности Украины оказались невостребованными.