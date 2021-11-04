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Украина обвинила Россию в блокировке поставок угля из Казахстана

Lenta.ruиещё 10
47 минут назад

Депутат Верховной рады Украины, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус обвинил Россию в блокировке поставок угля Киеву из Казахстана. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Украина обвинила Россию в блокировке поставок угля из Казахстана
Фото: ТАССТАСС

По его словам, все соответствующие поставки в ноябре заблокированы. Он отметил, что блокировка идет «на уровне РЖД, которая не подтверждает транзит вагонов с таким углем через РФ». Герус уточнил, что ограничение наложено только на энергетический уголь и не касается поставок коксующегося угля.

29 октября Герус заявил, что Россия прекратит поставлять на Украину энергетический уголь с 1 ноября. Ранее оператор энергосистемы Украины «Укрэнерго» сообщил о растущем дефиците этого вида топлива. В разговоре с «Лентой.ру» экономист Алексей Коренев подчеркнул, что с юридической точки зрения претензий к Москве у Киева быть не может: компании сами вправе решать, кому и что продавать.

Ранее в Минэкономразвития объяснили, что поставки энергетического угля на Украину прекратятся из-за растущего спроса в России и необходимости обеспечить внутренний рынок. Вместе с этим Россия продолжит ввозить в соседнюю страну другие виды угля. В целом на российский экспорт придется половина всех закупок Киева.

Экономика,Андрей Герус,Алексей Коренев,Верховная Рада,Минэкономразвития,РЖД,Lenta.ru,
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