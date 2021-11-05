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Цена на российский газ в Молдавии вырастет вдвое

Ura.Ru
1 час назад

Внутренняя цена на российский газ в Молдавии может вырасти в два раза. Компания «Молдовагаз» попросила у Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) разрешение на увеличение тарифов на газ, приобретаемый у России.

Российский газ в Молдавии рекордно подорожает
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«„Молдовагаз“ направила в НАРЭ запрос на повышение среднего тарифа на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам в 2021 году с 236 долларов до 537 долларов за тысячу кубометров. Основным фактором, обусловившим необходимость пересмотра тарифов, стало значительное повышение закупочных цен», — сообщает ТАСС.

Ранее Молдавия потребовала у «Газпрома» скидку на газ, несмотря на свой долг в 433 миллиона долларов. При этом в Молдавии наличие задолженности перед «Газпромом» отрицают. В итоге контракт на поставку газа был продлен еще на 5 лет, пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» не может бесконечно прощать долги и поставлять газ бесплатно, сообщает «Национальная служба новостей».

На Украине нашли тайные миллиарды кубометров газа

Экономика,Дмитрий Песков,Газпром,ИТАР-ТАСС,
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