27 городов Подмосковья победили на Всероссийском конкурсе малых городов в 2018–2021 гг

С 2018 по 2021 годы 27 подмосковных городов стали победителями Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений, которые получают финансирование на реализацию проектов комфортной городской среды, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.«Мы являемся победителями конкурса исторических городов и малых поселений. За время действия конкурса уже 27 городов победили. 6 объектов реализовано, еще 6 завершается. Еще 6 ждут реализации в 2022 году», – сказал Хайкин на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами административных округов. В 2022 году свои проекты реализуют: Серпухов, Клин, Кашира, Электрогорск, Пущино и Верея. О запуске конкурса в 2018 году объявил президент РФ Владимир Путин. Победители получают средства на свои проекты благоустройства. Конкурс проводится для поддержки проектов по созданию привлекательных, комфортных городских пространств в малых городах и исторических поселениях. Благоустроенные общественные территории повышают качество жизни, становятся точками притяжения, как жителей города, так и туристов, способствуют развитию малого и среднего предпринимательства.