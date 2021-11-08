Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 71.40EUR 82.54
Войти в почту

27 городов Подмосковья победили на Всероссийском конкурсе малых городов в 2018–2021 гг

РИАМОиещё 1
1 час назад

С 2018 по 2021 годы 27 подмосковных городов стали победителями Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений, которые получают финансирование на реализацию проектов комфортной городской среды, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.«Мы являемся победителями конкурса исторических городов и малых поселений. За время действия конкурса уже 27 городов победили. 6 объектов реализовано, еще 6 завершается. Еще 6 ждут реализации в 2022 году», – сказал Хайкин на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами административных округов. В 2022 году свои проекты реализуют: Серпухов, Клин, Кашира, Электрогорск, Пущино и Верея. О запуске конкурса в 2018 году объявил президент РФ Владимир Путин. Победители получают средства на свои проекты благоустройства. Конкурс проводится для поддержки проектов по созданию привлекательных, комфортных городских пространств в малых городах и исторических поселениях. Благоустроенные общественные территории повышают качество жизни, становятся точками притяжения, как жителей города, так и туристов, способствуют развитию малого и среднего предпринимательства.

27 городов Подмосковья победили на Всероссийском конкурсе малых городов в 2018–2021 гг
Фото: РИАМОРИАМО
Экономика,Михаил Хайкин,Андрей Воробьев,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители